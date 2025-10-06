A la Une de la presse, lundi 6 octobre, le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu, qui reconduit la majeure partie… du précédent gouvernement. Le début, aujourd’hui, à Nîmes, du procès en appel des viols de Mazan. Sur le banc des accusés, non plus 51 mais un seul homme, condamné à 9 ans de prison pour le viol de Gisèle Pélicot. Et des récoltes automnales spectaculaires.
Gouvernement Lecornu: "On ne change pas une équipe qui perd?"
