Survol en hélicoptère de la Sécurité civile des zones touchées par les incendies en Gironde qui ont brûlé 42 000 hectares depuis le 22 juillet. La situation de ce mégafeu est "stable", le brasier restant "contenu dans son périmètre malgré des secteurs actifs persistants", a indiqué vendredi matin la préfecture du département. IMAGES
Gironde: survol en hélicoptère des incendies et des zones sinistrées
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