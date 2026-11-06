"Nous irons à Concorde (...) et nous appelons à y aller, nous appelons à désobéir massivement" déclare Benjamin Ball, membre de la coordination des gilets jaunes, alors que la préfecture de police a interdit leur rassemblement sur la place parisienne et les invite à rejoindre les rangs de la manifestation de l'intersyndicale le même jour. SONORE
Gilets jaunes : maintien du rassemblement à Concorde samedi malgré son interdiction
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