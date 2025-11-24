Stéphanie Antoine revient sur une proposition majeure soutenue par plus de 500 signataires, économistes, historiens et politologues, issus de 70 pays : la création d’un GIEC sur les inégalités, instance mondiale inspirée du modèle du GIEC pour le climat. Dirigée par le prix Nobel Joseph Stiglitz, cette initiative vise à analyser les inégalités et à proposer des solutions pour les combattre. Les explications de l'économiste Thomas Piketty dans cette interview.
GIEC des inégalités : la proposition peut-elle aboutir ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro