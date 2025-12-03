 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Géorgie : des mères combattent pour libérer leurs fils, des prisonniers politiques pro-UE

information fournie par France 24 03/12/2025 à 14:09

L’autoritarisme progresse en Géorgie depuis plus d'un an. Plus d’une centaine de manifestants pro-européens se trouvent actuellement derrière les barreaux. Au milieu de cette crise, un groupe de mères a créé un journal dans lequel elles publient les lettres de leurs fils emprisonnés. Elles parcourent le pays pour alerter sur la répression et contrer la propagande du régime.

Vidéos les + vues

1

Inondations au Sri Lanka: la stupeur des villageois évacués du nord de Colombo

information fournie par AFP 01 déc.
2

Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron s'entretiennent à l'Elysée

information fournie par AFP Video 01 déc.
3

Sri Lanka : le bilan des inondations et glissements de terrain grimpe à 153 morts

information fournie par AFP 29 nov.
4

Cameroun : décès en prison de l'opposant Anicet Ekane, soutien d'Issa Tchiroma Bakary

information fournie par France 24 02 déc.
5

Médias: Macron a assuré n'avoir "jamais" évoqué de "label d'Etat" (porte-parole)

information fournie par AFP Video 02 déc.
6

Incendie de Hong Kong: sauvé des flammes, Jason a retrouvé sa maîtresse

information fournie par AFP Video 02 déc.
7

Un chat privé d'aller chez son voisin par la justice

information fournie par AFP Video 02 déc.
1
8

Un téléphone est une "arme", avertit la mère d'un jeune Australien harcelé en ligne

information fournie par AFP Video 02 déc.
1

Budget britannique: Londres poursuit ses hausses d'impôts et rassure les marchés

information fournie par AFP 26 nov.
2
2

Procès en appel du crash du Rio-Paris: le parquet général requiert une condamnation pour Airbus et Air France

information fournie par AFP 26 nov.
3

Hong Kong: 44 morts et des centaines de disparus dans un gigantesque incendie

information fournie par AFP 26 nov.
1
4

Top 5 IA du 26/11/2025

information fournie par Libertify 27 nov.
5

Deux détenus s'évadent de la prison de Dijon en sciant les barreaux de leur cellule

information fournie par AFP 27 nov.
2
6

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
4
7

La Russie frappe Zaporijjia avec des drones, endommageant des immeubles résidentiels

information fournie par AFP Video 26 nov.
8

"Beaucoup dépend de l’Amérique": Zelensky dit finaliser une base d'accords avec Washington

information fournie par AFP Video 26 nov.
1

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
2

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
3

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
4

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
5

Raphaël Gorgé (PDG d’Exail Technologies) : "Nous sommes plutôt moins valorisés que nos pairs dans le domaine de la Défense !"

information fournie par Ecorama 20 nov.
4
6

Cyberattaques, bad buzz, tensions sociales : comment l’IA transforme la gestion de crise

information fournie par Ecorama 21 nov.
7

Cryptomonnaies : les stablecoins menacent-elles la stabilité financière ?

information fournie par Ecorama 25 nov.
1
8

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
4

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank