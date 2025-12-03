L’autoritarisme progresse en Géorgie depuis plus d'un an. Plus d’une centaine de manifestants pro-européens se trouvent actuellement derrière les barreaux. Au milieu de cette crise, un groupe de mères a créé un journal dans lequel elles publient les lettres de leurs fils emprisonnés. Elles parcourent le pays pour alerter sur la répression et contrer la propagande du régime.
Géorgie : des mères combattent pour libérer leurs fils, des prisonniers politiques pro-UE
