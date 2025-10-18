Ils sont jeunes, connectés et déterminés à faire bouger les lignes. À Madagascar, la Génération Z a pris la tête d’un soulèvement inédit, déclenché par la colère contre les coupures d’eau et d’électricité, et élargi à des revendications politiques profondes. Résultat : la chute du président Rajoelina et une transition menée sous surveillance militaire. Audrey Randriamandrato, représentante diaspora de la GenZ Madagascar
Génération Z à Madagascar : une jeunesse en révolte réclame des garanties
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro