Gazole proche du record, stations Total en rupture de SP95, possibles hausses de salaires en 2027

Au programme de ce JT : le prix du gazole qui se rapproche de son record historique avec des tarifs qui dépassent même 2,70 euros le litre dans certaines stations ; les stations Total prises d'assaut, avec 75 % d'entre elles en rupture de SP95 ; et enfin les salaires qui pourraient progresser plus rapidement en 2027
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