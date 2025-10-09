"Les otages vont rentrer, ils reviennent tous lundi", a déclaré jeudi le président américain Donald Trump lors d'un appel téléphonique à des familles d'otages et anciens otages à Gaza, lors de leur visite à Washington.
Gaza: Trump annonce par téléphone le retour des otages à leurs familles
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro