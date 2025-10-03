Une commission mandatée par l'ONU accuse officiellement Israël de commettre un génocide à Gaza. Fini la prudence sémantique ! Sur quoi repose exactement le crime de génocide ? Les explications de notre chroniqueuse, Cécile Galluccio.
Gaza : Benjamin Netanyahu officiellement accusé d'avoir poussé à "commettre un génocide"
