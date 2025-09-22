Dans la résidence HLM où il travaille, au milieu du quartier populaire de la Goutte d'Or à Paris, Nizar Khalfallah assure être là "pour la sécurité des locataires."
Gardien d'immeubles HLM, un rôle essentiel dans les quartiers populaires
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro