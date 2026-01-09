Cette semaine, nous recevons Gaël Veyssière, ambassadeur de France en Ukraine. Il décrit les dures conditions de vie des Ukrainiens et appelle à l’union des États membres pour soutenir le pays financièrement et militairement.
Gaël Veyssière : "À un moment, les Ukrainiens et Européens devront négocier avec les Russes"
