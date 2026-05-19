Le ministre français de l'Economie et des Finances, Roland Lescure, évoque "des discussions franches, parfois difficiles" à l'issue de la réunion du G7 Finances qui s'est tenue pendant deux jours à Paris. SONORE
G7 Finances: Lescure évoque "des discussions franches, parfois difficiles"
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