Né esclave sur l’île Bourbon (La Réunion), Furcy Madeleine s’est battu pendant 27 ans pour faire reconnaître sa liberté. Son combat historique est porté aujourd’hui au cinéma par Abd al Malik, dans un film poignant, Furcy, né libre, inspiré du livre de Mohammed Aïssaoui. Avec son complice Mattéo Falkone, il prolonge cette œuvre par un album, Furcy Héritage. Entre mémoire, musique et révolte, une conversation essentielle sur la dignité, la République, et la justice.
Furcy, né libre : Abd al Malik raconte l’histoire de l’esclave devenu symbole de justice
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro