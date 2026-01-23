 Aller au contenu principal
Furcy, né libre : Abd al Malik raconte l’histoire de l’esclave devenu symbole de justice

information fournie par France 24 23/01/2026 à 22:37

Né esclave sur l’île Bourbon (La Réunion), Furcy Madeleine s’est battu pendant 27 ans pour faire reconnaître sa liberté. Son combat historique est porté aujourd’hui au cinéma par Abd al Malik, dans un film poignant, Furcy, né libre, inspiré du livre de Mohammed Aïssaoui. Avec son complice Mattéo Falkone, il prolonge cette œuvre par un album, Furcy Héritage. Entre mémoire, musique et révolte, une conversation essentielle sur la dignité, la République, et la justice.

1

L'offre BoursoBank