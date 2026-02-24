Le Pakistan a annoncé dimanche avoir mené des frappes aériennes contre des groupes armés à la frontière de l'Afghanistan, dans ce qui constituent les plus importants bombardements depuis octobre.
Frappes meurtrières du Pakistan à la frontière afghane
