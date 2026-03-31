Une frappe touche un immeuble au bord de la route menant à l'aéroport de Beyrouth, après un avertissement israélien concernant un bâtiment situé à la lisière de la banlieue sud de la capitale, selon des images de l'AFPTV.
Frappe sur un immeuble sur la route de l'aéroport de Beyrouth après un avertissement israélien
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