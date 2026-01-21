Des images AFPTV montrent le moment d'une frappe israélienne sur le village de Kfour, dans le sud du Liban. L'aviation israélienne a mené des frappes mercredi sur des localités du sud du Liban après avoir émis des appels à évacuer, quelques heures après des frappes ayant tué deux Libanais, selon le ministère de la Santé à Beyrouth.
Frappe israélienne sur un village du sud du Liban
