La loi d'urgence agricole est examinée au Sénat en France. Le sénateur Laurent Duplomb tente une nouvelle fois d'obtenir la réautorisation de deux pesticides dont l'acétamipride. Deux autres amendements font également débat: celui qui facilite le pompage et le stockage de l'eau pour un usage agricole. Et celui qui facilite l'abattage des loups. Le gouvernement craint que ces questions ralentissent l'examen du texte alors qu'il souhaiterait le faire adopter avant la pause estivale.
France: réintroduction de pesticides, partage de l'eau et loup en débat au Sénat
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro