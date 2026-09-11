Le gouvernement français a abaissé sa prévision de croissance pour 2026 à 0,5% annonce Roland Lescure lors d'une conférence de presse consacrée à l'actualisation du scénario macroéconomique du gouvernement. "On a divisé par deux les estimations de croissance pour cette année", souligne le ministre de l'Economie, "c'est majeur".
France: le gouvernement abaisse sa prévision de croissance pour 2026 à 0,5%
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