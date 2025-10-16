À Paris, des clients attendent devant une boutique spécialisée la sortie tant attendue des dernières cartes Pokémon "Méga-Évolution". En un an, plus de 10 milliards de cartes Pokémon ont été imprimées dans le monde. Alors que les cartes se raréfient en magasin, elles se multiplient en ligne.
France : la folie Pokémon, du dernier jeu aux cartes collector
