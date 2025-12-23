L'Assemblée nationale adopte à l'unanimité le projet de loi spéciale visant à permettre de continuer de financer provisoirement l'Etat, avant la reprise des débats budgétaires en janvier. Le texte va être transmis au Sénat en vue d'une adoption définitive.
France: l'Assemblée adopte une loi spéciale pour pallier l'absence de budget 2026
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro