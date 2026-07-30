Vingt-trois départements seront en vigilance orange canicule au cours de la journée jeudi, contre 16 mercredi. À Paris, touristes et franciliens - malgré une file d'attente de presque une heure pour certains - viennent se rafraîchir dans la Seine, sur le site de baignade près de la tour Eiffel.
Fortes chaleurs à Paris : la Seine pour se rafraîchir
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