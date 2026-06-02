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Forteresse de Beaufort : l'histoire va-t-elle bégayer au Liban ?

information fournie par France 24 02/06/2026 à 00:29

Cela fait plus de 900 ans que la forteresse de Beaufort est disputée. Mais, depuis les années 1970, elle est l'un des symboles des tensions entre Israël et ses ennemis, d'abord l'OLP puis le Hezbollah. Depuis samedi, l'État hébreu a repris le contrôle de ce point stratégique ravivant le sentiment pour tous les Libanais d'une histoire qui ne cesse de se répéter, celle de l'occupation.

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