Alors que la France subit un épisode de chaleur d'une précocité inédite, des coureurs continuent de battre le pavé à Paris.
Forte chaleur : à Paris, des coureurs continuent de battre le pavé
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