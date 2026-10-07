Lionel Messi, idole de l'Argentine du football, a disputé mardi ses dernières minutes avec l'Albiceleste dans une atmosphère de fièvre mêlant gratitude et nostalgie.
Football : Messi fait ses adieux à l'Albiceleste
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