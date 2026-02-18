"Nous avons 72 départements qui sont actuellement en vigilance aux crues pour 150 de rivières," dit la directrice du service Vigicrues Lucie Chadourne-Facon lors d'un point de situation à Toulouse (Haute-Garonne), alors que les inondations exceptionnelles dans l'ouest de la France se sont encore aggravées. SONORE
Crues record: "72 départements en vigilance aux crues, dont 4 en rouge" (Vigicrues)
