Crues record: "72 départements en vigilance aux crues, dont 4 en rouge" (Vigicrues)

information fournie par AFP Video 18/02/2026 à 19:02

"Nous avons 72 départements qui sont actuellement en vigilance aux crues pour 150 de rivières," dit la directrice du service Vigicrues Lucie Chadourne-Facon lors d'un point de situation à Toulouse (Haute-Garonne), alors que les inondations exceptionnelles dans l'ouest de la France se sont encore aggravées. SONORE

Environnement
