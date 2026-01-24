Service minimum pour le PSG face à Auxerre. Entre deux matchs de Ligue des champions, les Parisiens se déplaçaient à Auxerre avec l'objectif de se replacer en tête du championnat. Les tenants du titre de Ligue 1 sont au coude-à-coude avec le RC Lens, qui affronte aujourd'hui l'OM dans un duel de haute voltige.
Football : Bradley Barcola replace le PSG au sommet de la Ligue 1
