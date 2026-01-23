Les Vingt-Sept se sont accordés sur un durcissement de la politique migratoire en validant la possibilité de renvoyer des migrants irréguliers vers des centres de retour situés hors des frontières de l'Union européenne.
Des centres pour migrants hors de l’UE : l’Europe serre encore la vis
