Les buralistes prévoient des rassemblements toute la semaine dans six villes de France pour réclamer le gel de la fiscalité du tabac à l'approche des débats budgétaires, avec en ligne de mire l'augmentation du prix des cigarettes au 1er janvier.
Fiscalité: les buralistes mobilisés toute la semaine
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