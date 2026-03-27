"Ce principe-là est essentiel, c'est-à-dire qu'un euro de plus dépensé, ce sera un euro annulé ailleurs", déclare le ministre de l’Action et des Comptes publics David Amiel lors d'un point presse à Bercy à propos des Finances publiques en 2026.
Finances publiques: "un euro de plus dépensé, ce sera un euro annulé ailleurs" (Amiel)
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