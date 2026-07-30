Le tribunal de commerce de Toulouse donne un nouveau délai, "jusqu'au 24 août", pour déposer une offre de reprise du site Fibre Excellence de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), tout en prononçant la liquidation judiciaire de l'usine si aucune offre n'est retenue. "C'est une bonne nouvelle", réagit le délégué syndical CGT Fibre Excellence.
Fibre Excellence: nouveau sursis pour l'usine, "une bonne nouvelle" (CGT)
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