Fed et BCE en font-elles suffisamment ?

information fournie par Boursorama 06/11/2025 à 15:22

Les deux géants de la politique monétaire mondiale, la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne, semblent emprunter des trajectoires bien distinctes. Tandis que la BCE marque une pause, la Fed a abaissé ses taux sans promettre de nouvelles baisses. Divergence temporaire ou signe d'un désalignement plus profond ? Entre inflation, emploi, bilans et shutdown, les défis ne manquent pas. Alors, ces banques centrales en font-elles assez… ou trop ? Réponse avec Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie chez CPRAM.

Banques centrales
FED
