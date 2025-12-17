Une vidéo produite par intelligence artificielle et qui évoque un coup d'État en France a été vue plus de 12 millions de fois sur les réseaux sociaux. De quoi pousser Emmanuel Macron a réagir face à la plateforme facebook.
Faux putsch en France : une vidéo IA fait réagir Emmanuel Macron
