Faut-il se résoudre à gagner moins désormais en Bourse ?

Ecorama : Econoclaste • 14/07/2020 à 14:10

On vient de vivre le plus long marché haussier de l'histoire, avant que le Covid ne vienne y mettre un terme. Le rendement futur des actions sera-t-il nécessairement plus faible à présent ? Quels pourraient être les moteurs des indices boursiers à l'avenir ? Le point de vue de Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Ecorama du 14 juillet 2020, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com