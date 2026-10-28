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Faut‑il investir dans des obligations catastrophes ?

information fournie par Boursorama 28/10/2026 à 16:47

Les cat bonds permettent aux assureurs de transférer aux marchés financiers une partie du risque lié aux catastrophes naturelles, en échange de coupons attractifs mais avec un risque de perte du capital si l'événement survient. Leur succès récent s'explique par des performances solides, une faible sensibilité aux taux et une forte dé‑corrélation, même si le changement climatique et la faible liquidité du marché constituent des risques majeurs. Ces fonds ne doivent jouer qu'un rôle de diversification, en petites proportions et sur un horizon long, en tenant compte de frais souvent plus élevés. L'analyse de Mara Dobrescu, responsable de la recherche sur les fonds chez Morningstar.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Obligations
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