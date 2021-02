Faut-il faire payer les riches pour rembourser la dette issue de la crise du Covid ?

Ecorama • 25/02/2021 à 15:30

Bruno Le Maire réaffirme régulièrement que le gouvernement n'augmentera pas les impôts. Pourtant, à gauche comme à droite, de plus en plus de voix défendent l'idée d'augmenter les impôts des ménages les plus aisés. Les explications de Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à l'Express. Ecorama du 25 février 2021, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com