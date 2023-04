Facture d'électricité et de gaz : pourquoi ça ne baisse pas ?

information fournie par Ecorama • 12/04/2023 à 14:00

Bien que les cours de l'électricité et du gaz aient baissé ces derniers mois, ni les entreprises ni les ménages n'en profitent. Comment expliquer ce décalage entre la réduction des prix et la poursuite de la hausse pour les consommateurs ? Les explications de Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 12 avril 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com