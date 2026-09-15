Les canicules ont empêché la bonne fécondation du maïs, étape cruciale pour cette culture qui arrive à maturité une douzaine de semaines après les semis. Durement frappés également, les producteurs de pommes de terre anticipent l'une des plus fortes baisses de production jamais enregistrées.
Face aux canicules successives, les producteurs de maïs et de pommes de terre en souffrance
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro