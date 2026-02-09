Le socialiste modéré Antonio José Seguro a remporté dimanche le second tour de l'élection présidentielle au Portugal, en devançant largement son adversaire d'extrême droite André Ventura.
Face à l'extrême droite, le Portugal choisit un président modéré
