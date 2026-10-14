3 semaines après la signature d'un accord de sécurité entre les États-Unis et le Danemark concernant le Groenland, le président Trump annonce des explorations dans le territoire autonome. Si le Groenland dispose bien de ressources en minerais et en hydrocarbures, il y a des freins juridiques, techniques et financiers à leur exploitation. De plus, des forages sur le territoire autonome danois seraient une catastrophe environnementale.
"Explorer massivement le Groenland": que peut Donald Trump?
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