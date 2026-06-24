Les épreuves du brevet démarreront bien vendredi, malgré l'exceptionnel épisode de canicule en cours, annonce le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, prévoyant toutefois des "aménagements" comme des pauses. SONORE
Examen: l'épreuve du brevet de vendredi "maintenue" avec des "aménagements" (Geffray)
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