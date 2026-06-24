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Examen: l'épreuve du brevet de vendredi "maintenue" avec des "aménagements" (Geffray)

information fournie par AFP Video 24/06/2026 à 17:29

Les épreuves du brevet démarreront bien vendredi, malgré l'exceptionnel épisode de canicule en cours, annonce le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, prévoyant toutefois des "aménagements" comme des pauses. SONORE

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