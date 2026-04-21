Dans ce numéro 100% séries de "A l'Affiche", Marion Gaudin et Nina Masson reviennent sur les meilleures séries du moment, à commencer par la dernière et ultime saison d'"Euphoria" sur HBO max. Après quatre ans d’absence, la série de Sam Levinson est de retour pour une saison 3, sur laquelle plane un parfum de scandale.
"Euphoria" : parfum de scandale sur la saison 3
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