Des centaines de vols ont été annulés vendredi 7 novembre dans les aéroports américains en raison du blocage budgétaire qui s'étire et a conduit les autorités à alléger le trafic aérien face à la pénurie d'aiguilleurs du ciel. Pour aller plus loin, Julien Labarre, chercheur à l'université de Zurich, était invité sur France 24.
États-Unis : Comment le shutdown peut impacter la circulation aérienne ?
