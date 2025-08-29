Il y a 10 ans, près d'un million de personnes arrivaient en Allemagne de Syrie, d'Afghanistan et d'Irak principalement, faisant partie de la plus grande vague migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. "Nous y arriverons," avait alors déclaré la chancelière Angela Merkel. La frontière avec l'Autriche laissée ouverte, les nouveaux arrivants étaient accueillis chaleureusement par les Allemands. Mais le pays a bien changé en une décennie. La politique migratoire s'est durcie et le parti d’extrême droite AfD, alors marginal, est arrivé deuxième aux élections législatives de février dernier.
Espoirs et ressentiments: comment la vague migratoire a changé l'Allemagne ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro