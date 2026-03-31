Les pénitents de la confrérie "Los Gitanos" (Les Gitans) se sont rassemblés pour participer à la procession du dimanche des Rameaux à Ronda, dans le sud de l'Espagne. Les Espagnols conservent un attachement très fort à cette semaine caractérisée par des dizaines de défilés dont l'existence remonte à l'époque médiévale, avec des chars surmontés de statues grandeur nature de Jésus et de la Vierge Marie.
Espagne: premières processions de la Semaine Sainte
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