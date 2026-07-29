Avec une situation "favorable" de la lutte contre l'incendie de forêts près de Madrid, plus de 20.000 personnes évacuées ont retrouvé leur domicile, les 12 prochaines heures étant "décisives" pour maîtriser le feu qui sévit depuis près d'une semaine, selon le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez.
Espagne incendies : avec une "situation favorable", des milliers d'évacués reviennent
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