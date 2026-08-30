La Nasa a lancé dimanche depuis la Floride le télescope spatial Roman, destiné à accomplir une cartographie du cosmos, un projet qui ambitionne de lever le voile sur certains des plus grands mystères de l'Univers.
Espace : le télescope Roman de la Nasa s'envole pour aller sonder les mystères de l'Univers
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