Népal: les opérations de recherche se poursuivent quatre jours après les crues dévastatrices

information fournie par AFP Video • 30/08/2026 à 10:13

Dans le district de Nuwakot, au Népal, les équipes de secours continuent de fouiller les décombres, tandis que des bâtiments, des véhicules et des routes sont ensevelis sous d’épaisses couches de boue après qu’un mur d’eau et de débris, semblable à un tsunami, a déferlé sur des villages entiers quatre jours plus tôt. Le village de Dhunge, l'une des dizaines de localités dévastées et qui abritait autrefois environ 150 familles, a été presque entièrement rayé de la carte, ne laissant derrière lui qu’un paysage marécageux et une odeur de débris en décomposition. IMAGES