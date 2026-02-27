L'éruption d’un volcan de boue s'est produite dans la municipalité de San Juan de Urabá, au nord-ouest de la Colombie. Selon les autorités, cet événement géologique n’a fait aucun mort.
Eruption d'un volcan de boue dans le nord de la Colombie
