Dans un entretien accordé à FRANCE 24, l'ambassadeur d'Israël en France Joshua Zarka doute d'une solution diplomatique avec l'Iran sur le dossier nucléaire. Il écarte tout risque d'annexion en Cisjordanie, malgré les mesures récentes du gouvernement israélien. Sur Gaza, il estime que "toutes les capacités militaires" du Hamas ont été détruites.
Une solution diplomatique avec l'Iran ? "J'en doute", dit l'ambassadeur israélien en France
