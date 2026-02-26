Marcher des heures en short dans une neige épaisse sur des sommets balayés par le vent... Pour beaucoup, cela ressemble au scénario d'un film catastrophe. Pour Vladimir Stevanovic, ce n'est qu'un jeudi comme un autre.
Méditer à moitié nu dans la neige, la drôle de passion d'un archéologue serbe
